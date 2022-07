Settemila euro per la notte da vip Ma non hanno i soldi per pagare - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 31 luglio 2022) di Stefano Brogioni FIRENZE Una pioggia di costosissimo champagne per brindare in una serata particolare. Ma quando arriva il conto, inevitabilmente salato dopo aver stappato tre "magnum" in uno dei ... Leggi su lanazione (Di domenica 31 luglio 2022) di Stefano Brogioni FIRENZE Una pioggia di costosissimo champagne per brindare in una serata particolare. Ma quando arriva il conto, inevitabilmente salato dopo aver stappato tre "magnum" in uno dei ...

infoitinterno : Napoli, tassa per i detenuti fino a settemila euro al mese - francobus100 : Napoli, tassa per i detenuti fino a settemila euro al mese: otto arresti al Vomero - mayabug2 : Napoli, tassa per i detenuti fino a settemila euro al mese: sei arresti al Vomero - GualcoGabriella : RT @007Vincentxx: Il Mattino Mobile: Non basta uno stato ladro #Napoli, tassa per i detenuti fino a settemila euro al mese: sei arresti al… - 007Vincentxx : Il Mattino Mobile: Non basta uno stato ladro #Napoli, tassa per i detenuti fino a settemila euro al mese: sei arres… -