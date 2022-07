Nettuno, 45enne si tuffa in mare e muore affogato. Sciacalli rubano zaino e portafogli della vittima durante i soccorsi (Di domenica 31 luglio 2022) Rubare zaino, portafogli e documenti a un uomo che sta affogando: è successo sabato poco dopo le 19.30 a Nettuno. Un cittadino moldavo di 45 anni è morto dopo essersi tuffato in mare al termine dell’aperitivo, probabilmente a causa di un malore. Mentre alcuni bagnanti e i soccorritori intervenivano per tentare di salvargli la vita, dei ladri hanno approfittato della situazione e hanno rubato lo zaino della vittima, che conteneva all’interno gli effetti personali. Anche per questo motivo, la polizia del commissariato di Anzio ha potuto indentificare la vittima solo il giorno successivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Rubaree documenti a un uomo che sta affogando: è successo sabato poco dopo le 19.30 a. Un cittadino moldavo di 45 anni è morto dopo essersito inal termine dell’aperitivo, probabilmente a causa di un malore. Mentre alcuni bagnanti e i soccorritori intervenivano per tentare di salvargli la vita, dei ladri hanno approfittatosituazione e hanno rubato lo, che conteneva all’interno gli effetti personali. Anche per questo motivo, la polizia del commissariato di Anzio ha potuto indentificare lasolo il giorno successivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

