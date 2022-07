M5S: Conte, 'stop ipocrisia di chi va via, cerchino collocazione ma non rompano scatole' (2) (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Il duro post, oltretutto, arriva alla vigilia della conferenza stampa -domani alla Camera - del ministro Federico D'Incà e dell'ex capogruppo Davide Crippa. Conte affida a Facebook "una riflessione dedicata a coloro che, avuta conferma della regola dei due mandati, come da impegni presi con gli elettori, si stanno industriando per trovare nuove collocazioni politiche. Ma soprattutto a coloro che, al contrario, hanno deciso di restare al nostro fianco per continuare a difendere i nostri principi, i nostri valori". "Il Movimento 5 Stelle ha regole che sfidano la natura umana - scrive -. Prendiamo la regola dei due mandati. Nasce da una grande intuizione: chi entra in politica rischia, con il trascorrere del tempo, di perdere di vista la ragione del suo impegno, che è quello di essere “portavoce” dei cittadini e di difendere i loro interessi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Il duro post, oltretutto, arriva alla vigilia della conferenza stampa -domani alla Camera - del ministro Federico D'Incà e dell'ex capogruppo Davide Crippa.affida a Facebook "una riflessione dedicata a coloro che, avuta conferma della regola dei due mandati, come da impegni presi con gli elettori, si stanno industriando per trovare nuove collocazioni politiche. Ma soprattutto a coloro che, al contrario, hanno deciso di restare al nostro fianco per continuare a difendere i nostri principi, i nostri valori". "Il Movimento 5 Stelle ha regole che sfidano la natura umana - scrive -. Prendiamo la regola dei due mandati. Nasce da una grande intuizione: chi entra in politica rischia, con il trascorrere del tempo, di perdere di vista la ragione del suo impegno, che è quello di essere “portavoce” dei cittadini e di difendere i loro interessi. ...

