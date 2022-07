Luca Zingaretti il lutto lo ha colpito profondamente: la notizia è stata inaspettata (Di domenica 31 luglio 2022) Luca Zingaretti è rimasto senza parole dopo la notizia della scomparsa improvvisa di un amico con il quale ha condiviso tanto. L’attore ha scritto un bel messaggio sui suoi canali social dedicandogli un bel ricordo. Ci sono alcune notizie devastanti ed inaspettate che arrivano come un fulmine a ciel sereno. È proprio quella che ha colpito l’attore romano nelle ultime ore, tanto che è rimasto incredulo. Il suo dolore lo ha manifestato tramite il suo profilo Instagram. Un lungo messaggio in cui ha utilizzato parole di stima ed ammirazione per il collega ed amico. fonte foto: AnsaNelle ultime ore il mondo dello spettacolo ed in particolare della recitazione è rimasto colpito per la scomparsa di uno degli attori simbolo del Nuovo Millennio. Stiamo parlando di Roberto Nobile, uno degli ... Leggi su chenews (Di domenica 31 luglio 2022)è rimasto senza parole dopo ladella scomparsa improvvisa di un amico con il quale ha condiviso tanto. L’attore ha scritto un bel messaggio sui suoi canali social dedicandogli un bel ricordo. Ci sono alcune notizie devastanti ed inaspettate che arrivano come un fulmine a ciel sereno. È proprio quella che hal’attore romano nelle ultime ore, tanto che è rimasto incredulo. Il suo dolore lo ha manifestato tramite il suo profilo Instagram. Un lungo messaggio in cui ha utilizzato parole di stima ed ammirazione per il collega ed amico. fonte foto: AnsaNelle ultime ore il mondo dello spettacolo ed in particolare della recitazione è rimastoper la scomparsa di uno degli attori simbolo del Nuovo Millennio. Stiamo parlando di Roberto Nobile, uno degli ...

palermo24h : Morte di Roberto Nobile, il ricordo commosso di Luca Zingaretti - zazoomblog : Luca Zingaretti l’addio di queste ore è sconvolgente: “È mancato improvvisamente” - #Zingaretti #l’addio #queste… - ragusaoggi : Morte di Roberto Nobile, il ricordo commosso di Luca Zingaretti - MessinaMag : Luca Zingaretti affida ai social il suo ricordo di Roberto Nobile: l’attore – noto per aver recitato in “Distretto… - Germanina67 : RT @TV2000it: ??Addio all'attore Roberto Nobile Parmesan in Distretto di polizia e il giornalista Nicolò Zito in Montalbano 74 anni, ave… -