LIVE Canoa slalom, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marta Bertoncelli in finale nella C1! Borghi out (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52: Fuoriclasse assoluta Jessica Fox che chiude nettamente in testa nonostante una penalità: 112.04, vantaggio di 2?54 sulla ceca. Ora la tedesca Lilik 9.50. E’ finale PER Marta Bertoncelli! La slovacca Pankova sbaglia tanto nonostante una sola penalità, chiude 13ma a 11?44. Ora la campionessa olimpica, l’australiana J. Fox, argento ieri nel kayak 9.49. E’ sesta alle spalle di Marta Bertoncelli la polacca Zwolinska, sesta a 6?09 dalla vetta. Tocca ora alla slovacca Pankova, giovanissima 9.47: Secondo posto per la britannica Woods che ipoteca l’ingresso in finale con un ritardo di 2?13. Quarta Bertoncelli al momento quando mancano otto atlete. Ora la polacca Zwolinska 9.45: Doppio salto di ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52: Fuoriclasse assoluta Jessica Fox che chiude nettamente in testa nonostante una penalità: 112.04, vantaggio di 2?54 sulla ceca. Ora la tedesca Lilik 9.50. E’PER! La slovacca Pankova sbaglia tanto nonostante una sola penalità, chiude 13ma a 11?44. Ora la campionessa olimpica, l’australiana J. Fox, argento ieri nel kayak 9.49. E’ sesta alle spalle dila polacca Zwolinska, sesta a 6?09 dalla vetta. Tocca ora alla slovacca Pankova, giovanissima 9.47: Secondo posto per la britannica Woods che ipoteca l’ingresso incon un ritardo di 2?13. Quartaal momento quando mancano otto atlete. Ora la polacca Zwolinska 9.45: Doppio salto di ...

zazoomblog : LIVE Canoa slalom Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia outsider nella canadese ma occhio ad Elena Borghi - #Canoa… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro. Semif… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro -… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Sport #Solidarietà ?? Da Pirano a Venezia sulla rotta del sale, presentata a Ca' Farsetti la traversata in canoa a sost… - comunevenezia : #Sport #Solidarietà ?? Da Pirano a Venezia sulla rotta del sale, presentata a Ca' Farsetti la traversata in canoa a… -