Jamie Campbell Bower sulla sua dipendenza: "Sono sobrio da sette anni e mezzo"

"Ho fatto molti errori nella mia vita, ma ogni giorno c'è una possibilità di iniziare da capo". A parlare è la star "Stranger Things" Jamie Campbell Bower. L'attore, 33 anni, nella celebre saga Netflix interpreta inizialmente Henry Creel e dopo una lunga sessione di trucco diventa Vecna, creatura mostruosa e fondamentale della quarta stagione della serie.

12 and a half years ago I was in active addiction. Hurting myself and those around me who I loved the most. It got so bad that eventually I ended up in a hospital for mental health. I am now 7 1/2 years clean and sober. I have made many mistakes in my life — Jamie Campbell Bower (@JamieBower) July 27, 2022

Via social l'acclamato villain racconta del suo passato ricovero in ospedale

