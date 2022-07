Gp Ungheria: Binotto, strategia sbagliata? Non c'era passo gara (Di domenica 31 luglio 2022) "Il risultato non è stato quello che ci attendevamo, ma è prematuro parlare di strategia sbagliata. Oggi, nelle condizioni nelle quali si è corso, la vettura non ha funzionato, non avevamo il passo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) "Il risultato non è stato quello che ci attendevamo, ma è prematuro parlare di. Oggi, nelle condizioni nelle quali si è corso, la vettura non ha funzionato, non avevamo il...

claudiagals : RT @MicheleMassa20: Binotto l’1-2 in Ungheria erano il numero di bottiglie di vino che vi siete aperti prima della gara voi del muretto? #… - sportli26181512 : Binotto dopo il GP di Ungheria: 'Strategia gomme sbagliata, ma Ferrari non andava'. VIDEO: Mattia Binotto ha parlat… - JC_DELUCA : RT @F1ingenerale_: #F1 | #HungarianGP - Visioni differenti in #Ferrari: per #Binotto la macchina non andava, ma #Leclerc afferma il contrar… - Luca_G8 : @marinaPUNTO Oggi quando ho visto Binotto abbandonare il muretto ed il terzo pit volevo prendere un aereo per andar… - F1ingenerale_ : #F1 | #HungarianGP - Visioni differenti in #Ferrari: per #Binotto la macchina non andava, ma #Leclerc afferma il co… -