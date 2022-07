George Clooney: svelato dove conduce il passaggio segreto nella sua villa a Como (Di domenica 31 luglio 2022) Tutti sanno che George Clooney è innamorato dell'Italia a tal punto da aver acquistato una villa sul Lago di Como dove trascorre molto tempo insieme a sua moglie e ai suoi due figli gemelli. Ma sapete che all'interno della grande villa c'è un meraviglioso ponte che collega la dimora hollywoodiana a un altro luogo molto speciale. L'attore hollywoodiano non ha mai nascosto di amare molto il nostro Paese. Passa infatti in Italia moltissimo tempo insieme alla sua splendida famiglia. Sua moglie, l'avvocato Amal Allamuddin e i suoi figli, Ella e Alexander trascorrono la maggior parte delle vacanze nella tenuta sul Lago di Como, non è difficile vederli passeggiare amabilmente come una famiglia normale sullo sfondo del lago. George ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 31 luglio 2022) Tutti sanno cheè innamorato dell'Italia a tal punto da aver acquistato unasul Lago ditrascorre molto tempo insieme a sua moglie e ai suoi due figli gemelli. Ma sapete che all'interno della grandec'è un meraviglioso ponte che collega la dimora hollywoodiana a un altro luogo molto speciale. L'attore hollywoodiano non ha mai nascosto di amare molto il nostro Paese. Passa infatti in Italia moltissimo tempo insieme alla sua splendida famiglia. Sua moglie, l'avvocato Amal Allamuddin e i suoi figli, Ella e Alexander trascorrono la maggior parte delle vacanzetenuta sul Lago di, non è difficile vederli passeggiare amabilmente come una famiglia normale sullo sfondo del lago....

WeCinema : I premi Oscar George Clooney e Julia Roberts insieme in #TicketToParadise, diretto da Ol Parker. ???? Si tratta di un… - vogue_italia : Sorrisi, cene romantiche e passeggiate con i gemellini. Le vacanze di Amal e George Clooney in Italia (nella splend… - AesseDisse : Non hai sufficienti facoltà mentali per capire che lui, premio Nobel, è solo il veicolo di un messaggio che deve ar… - AesseDisse : @IlariaBifarini Non hai sufficienti facoltà mentali per capire che lui, premio Nobel, è solo il veicolo di un messa… - Quotidianinet : Amal e George Clooney in Italia. Gli scatti, le serate e i look sul Lago di Como -