F1, Gp Ungheria: un'altra folle strategia della Ferrari, Verstappen ringrazia e vince (Di domenica 31 luglio 2022) L'ennesimo errore al muretto box Ferrari consente a Max Verstappen di vincere il Gran Premio di Ungheria. L'olandese scattato decimo è stato autore di una gara perfetta e coadiuvato dalla strategia Red Bull ha rimontato fino a ottenere il successo. Con questo trionfo il campione del mondo in carica ha messo una seria ipoteca sul secondo titolo mondiale consecutivo che invece è ormai proibitivo da raggiungere per il Cavallino. La Rossa dopo un inizio di gara in cui ha dovuto rimanere alle spalle di uno scatenato George Russell era balzata al comando dopo il primo pit stop con Charles Leclerc. Nel momento di effettuare la seconda sosta, però, la scuderia di Maranello ha deciso di montare la gomma bianca sulla vettura del monegasco: scelta che si è rivelata fin da subito errata. A trarne beneficio sono ...

