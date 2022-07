F1 GP Ungheria, previsioni meteo gara oggi: forte rischio pioggia a Budapest (Di domenica 31 luglio 2022) Tutto pronto o quasi per la gara del GP di Ungheria 2022: è bene dare un’occhiata alle previsioni meteo di oggi, domenica 31 luglio, perché la pioggia potrebbe essere l’ospite inatteso sul tracciato di Budapest. Va in archivio il weekend all’Hungaroring ed ecco che il maltempo potrebbe palesarsi anche per la gara che assegna punti decisivi forse per il Mondiale prima della pausa estiva. Rispetto alla Francia, dove il caldo era asfissiante, qui nel catino magiaro sono scese sensibilmente le temperature e in più sono attese anche delle precipitazioni. Il meteo è dunque variabile e la pioggia è un rischio, non si può escludere che ne possa cadere a partire dalle ore 15, quando verrà dato il via al Gran ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Tutto pronto o quasi per ladel GP di2022: è bene dare un’occhiata alledi, domenica 31 luglio, perché la pia potrebbe essere l’ospite inatteso sul tracciato di. Va in archivio il weekend all’Hungaroring ed ecco che il maltempo potrebbe palesarsi anche per lache assegna punti decisivi forse per il Mondiale prima della pausa estiva. Rispetto alla Francia, dove il caldo era asfissiante, qui nel catino magiaro sono scese sensibilmente le temperature e in più sono attese anche delle precipitazioni. Ilè dunque variabile e la pia è un, non si può escludere che ne possa cadere a partire dalle ore 15, quando verrà dato il via al Gran ...

