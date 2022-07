F1, GP Ungheria 2022: entrambe le Red Bull cambiano la Power Unit prima della gara, nessuna penalità (Di domenica 31 luglio 2022) GP d’Ungheria in salita per la Red Bull. Dopo una qualifica tutt’altro che esaltante arriva un’altra buona notizia in casa Ferrari nel giorno della gara. Le due monoposto della casa austriaca hanno infatti entrambe cambiato la Power Unit questa mattina. Questa è la terza per Max Verstappen e Sergio Perez che dunque non riceveranno alcuna penalità. Come accaduto però sia per Charles Leclerc che per Carlos Sainz, alla prossima sostituzione si incapperà in posizioni perse in griglia. Entrando nello specifico, cambiando solo l’ibrido si pagano cinque posizioni, dieci se si introduce un altro motore termico. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) GP d’in salita per la Red. Dopo una qualifica tutt’altro che esaltante arriva un’altra buona notizia in casa Ferrari nel giorno. Le due monopostocasa austriaca hanno infatticambiato laquesta mattina. Questa è la terza per Max Verstappen e Sergio Perez che dunque non riceveranno alcuna. Come accaduto però sia per Charles Leclerc che per Carlos Sainz, alla prossima sostituzione si incapperà in posizioni perse in griglia. Entrando nello specifico, cambiando solo l’ibrido si pagano cinque posizioni, dieci se si introduce un altro motore termico. Foto: Lapresse

