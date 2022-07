F1, Fernando Alonso: “Abbiamo avuto un buon pomeriggio nonostante tutto” (Di domenica 31 luglio 2022) Fernando Alonso esprime la sua opinione alla stampa al termine del Gran Premio d’Ungheria, 13ma tappa del Mondiale F1 2022. Il due volte campione del mondo ha tagliato il traguardo in ottava piazza davanti al proprio compagno di squadra Esteban Ocon. L’asturiano ed il francese avranno da discutere nel post gara dopo quanto accaduto al primo giro. L’ex vincitore della 24h Le Mans si è lamentato in radio del comportamento del transalpino, colpevole di aver chiuso eccessivamente la strada alla monoposto #14. L’ex portacolori di Ferrari ha riportato ai media ai microfoni della massima formula: “Non penso che ci sia molto da dire sula difesa di Ocon, ma Abbiamo rischiato di fare un incidente. In ogni caso durante la gara abbiano sofferto con i pneumatici”. Formula E, race-2 Londra: Di Grassi svetta con Venturi Fernando ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)esprime la sua opinione alla stampa al termine del Gran Premio d’Ungheria, 13ma tappa del Mondiale F1 2022. Il due volte campione del mondo ha tagliato il traguardo in ottava piazza davanti al proprio compagno di squadra Esteban Ocon. L’asturiano ed il francese avranno da discutere nel post gara dopo quanto accaduto al primo giro. L’ex vincitore della 24h Le Mans si è lamentato in radio del comportamento del transalpino, colpevole di aver chiuso eccessivamente la strada alla monoposto #14. L’ex portacolori di Ferrari ha riportato ai media ai microfoni della massima formula: “Non penso che ci sia molto da dire sula difesa di Ocon, marischiato di fare un incidente. In ogni caso durante la gara abbiano sofferto con i pneumatici”. Formula E, race-2 Londra: Di Grassi svetta con Venturi...

