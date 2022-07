Elezioni 2022, Conte: “Unico voto utile è al M5S” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Si respira entusiasmo, forza!”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo, in collegamento Zoom, alla riunione degli attivisti pugliesi a Noicattaro. L’ex premier è stato accolto da una standing ovation. “Abbiamo salvato 1 milione di cittadini dalla povertà, noi siamo quelli che hanno bloccato i licenziamenti in pandemia”. Per questo, l'”Unico voto utile è al M5S: noi manteniamo gli impegni” scandisce Conte, che avverte: “Le nostre idee non sono negoziabili, la nostra colpa è rispettare quello che abbiamo detto ai cittadini”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Si respira entusiasmo, forza!”. Così il leader del M5S Giuseppe, intervenendo, in collegamento Zoom, alla riunione degli attivisti pugliesi a Noicattaro. L’ex premier è stato accolto da una standing ovation. “Abbiamo salvato 1 milione di cittadini dalla povertà, noi siamo quelli che hanno bloccato i licenziamenti in pandemia”. Per questo, l'”è al M5S: noi manteniamo gli impegni” scandisce, che avverte: “Le nostre idee non sono negoziabili, la nostra colpa è rispettare quello che abbiamo detto ai cittadini”. L'articolo proviene da Italia Sera.

