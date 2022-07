Canoa slalom, Mondiali 2022: Marta Bertoncelli è in finale nella canadese! (Di domenica 31 luglio 2022) Nuova finale per l’Italia e parziale riscatto personale per Marta Bertoncelli, la quale dopo aver mancato ieri l’ingresso in finale nel K1 ai Mondiali 2022 di Canoa slalom ed extreme slalom in corso ad Augusta, in Germania, oggi centra il passaggio all’ultimo atto della canadese femminile. nella semifinale femminile, con 10 pass in palio per la finale, il miglior crono lo fa segnare l’australiana Jessica Fox, prima in 112.04 nonostante due penalità, ma passa il turno anche Marta Bertoncelli, la quale, dopo essere uscita ieri in semifinale nel K1, oggi centra invece la finale nel C1 chiudendo ottava in 117.37 (+5.33, ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Nuovaper l’Italia e parziale riscatto personale per, la quale dopo aver mancato ieri l’ingresso innel K1 aidied extremein corso ad Augusta, in Germania, oggi centra il passaggio all’ultimo atto della canadese femminile.semifemminile, con 10 pass in palio per la, il miglior crono lo fa segnare l’australiana Jessica Fox, prima in 112.04 nonostante due penalità, ma passa il turno anche, la quale, dopo essere uscita ieri in seminel K1, oggi centra invece lanel C1 chiudendo ottava in 117.37 (+5.33, ...

