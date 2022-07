Attraversano i binari, 2 ragazze investite e uccise da un Frecciarossa alla stazione di Riccione. Il testimone: “Abbiamo urlato, poi il botto tremendo” (Di domenica 31 luglio 2022) Traffico ferroviario in tilt: Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare ritardi anche di 120 minuti Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 31 luglio 2022) Traffico ferroviario in tilt: Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare ritardi anche di 120 minuti

Agenzia_Ansa : Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise da un treno. A Riccione, travolte sono state viste barcollare… - RaiNews : Riccione, le immagini degli oggetti, sparsi tra la banchina e i binari, che raccontano come la vita di due ragazze… - fanpage : ??È accaduto intorno alle 7 di questa mattina. Le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di att… - a42nno : RT @Corriere: Riccione, attraversano i binari mentre arriva un treno: travolte e uccise due ragazze - MazzaliVanna : RT @fanpage: ??È accaduto intorno alle 7 di questa mattina. Le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i… -