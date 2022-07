Wta Varsavia 2022, Garcia straripante: Paolini battuta nettamente, francese in finale (Di sabato 30 luglio 2022) Troppa Caroline Garica per Jasmine Paolini. Nella semifinale del Wta di Varsavia (Polonia, terra rossa) la tennista francese domina in lungo e in largo e chiude la partita con il netto punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e cinque minuti di gioco. In finale, domani, Garcia se la vedrà con la romena Ana Bogdan che ha avuto la meglio della lucky loser ucraina Baindl con lo score finale di 7-5 7-5. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – La partita comincia subito sotto il segno della transalpina che strappa immediatamente il servizio a Paolini e si invola sul 3-0. Jasmine prova ad entrare in partita e, sotto una pioggerellina che accompagnerà le due giocatrici per tutto l’incontro, vince il primo game della sua partita accorciando sul 3-1. Nel ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Troppa Caroline Garica per Jasmine. Nella semidel Wta di(Polonia, terra rossa) la tennistadomina in lungo e in largo e chiude la partita con il netto punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e cinque minuti di gioco. In, domani,se la vedrà con la romena Ana Bogdan che ha avuto la meglio della lucky loser ucraina Baindl con lo scoredi 7-5 7-5. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – La partita comincia subito sotto il segno della transalpina che strappa immediatamente il servizio ae si invola sul 3-0. Jasmine prova ad entrare in partita e, sotto una pioggerellina che accompagnerà le due giocatrici per tutto l’incontro, vince il primo game della sua partita accorciando sul 3-1. Nel ...

