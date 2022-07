TikTok Music, pronta la piattaforma di streaming musicale? Spotify ed Apple Music già tremano (Di sabato 30 luglio 2022) TikTok sarebbe pronta ad entrare direttamente nel mondo della Musica con la propria piattaforma streaming. Nel dettaglio, come scovato da Business Insider, l’applicazione cinese di proprietà di ByteDance starebbe pensando a TikTok Music, una piattaforma che andrebbe a concorrere direttamente con le due attuali leader del settore, leggasi Spotify e Apple Music. TikTok Music, 30/7/2022 – Computermagazine.itDopo aver di fatto rivoluzionato il mondo dei social newtork, la multinazionale d’oriente è quindi pronta a stravolgere anche il mondo della Musica e ... Leggi su computermagazine (Di sabato 30 luglio 2022)sarebbead entrare direttamente nel mondo dellaa con la propria. Nel dettaglio, come scovato da Business Insider, l’applicazione cinese di proprietà di ByteDance starebbe pensando a, unache andrebbe a concorrere direttamente con le due attuali leader del settore, leggasi, 30/7/2022 – Computermagazine.itDopo aver di fatto rivoluzionato il mondo dei social newtork, la multinazionale d’oriente è quindia stravolgere anche il mondo dellaa e ...

