Stranger Things: I migliori meme sui social media (Di sabato 30 luglio 2022) In attesa di Stranger Things 5, i fan riguardano e ripensano alla quarta, dimostrando che sulla propria serie preferita si può anche sorridere. E allora ecco alcuni meme, quelli più divertenti, che abbiamo trovato sulla serie Netflix. Stranger Things, che passione. Il volume 2 della stagione 4 è stato rilasciato su Netflix e divorato da tutti gli spettatori, da neanche un mese, ed è già grande attesa per la stagione 5, la stagione finale, da cui, come raccontiamo qui, dobbiamo aspettarci grandi cose. La stagione 4 di una delle serie simbolo di Netflix è stata epica, commovente, ci ha fatto sorridere e piangere. I fan della serie pensano a quanto manca alla stagione 5 (che probabilmente arriverà a fine 2023 o nel 2024) e intanto riguardano e ripensano a questa. E ci dimostrano che sulla propria serie … Leggi su movieplayer (Di sabato 30 luglio 2022) In attesa di5, i fan riguardano e ripensano alla quarta, dimostrando che sulla propria serie preferita si può anche sorridere. E allora ecco alcuni, quelli più divertenti, che abbiamo trovato sulla serie Netflix., che passione. Il volume 2 della stagione 4 è stato rilasciato su Netflix e divorato da tutti gli spettatori, da neanche un mese, ed è già grande attesa per la stagione 5, la stagione finale, da cui, come raccontiamo qui, dobbiamo aspettarci grandi cose. La stagione 4 di una delle serie simbolo di Netflix è stata epica, commovente, ci ha fatto sorridere e piangere. I fan della serie pensano a quanto manca alla stagione 5 (che probabilmente arriverà a fine 2023 o nel 2024) e intanto riguardano e ripensano a questa. E ci dimostrano che sulla propria serie …

nonsischerzapiu : La promozione della nuova stagione di Stranger Things è tutta sulle spalle di Eddie Munson/Joseph Quinn. E penso ch… - nnagico : Tirei Mike - Cneve6 : basta taika waititi basta eddie di stranger things basta iacopo sannazaro basta izzy hands basta polase basta torino bastaaaa - elmaxicn : Non capirò mai come mai le persone che credono che qualsiasi fan made poster di stranger things sia vero, ma vedere… - AIRPLANEH0BI : la s4 di stranger things mi è piaciuta molto, così come il personaggio di eddie but for the life of me non riesco a… -