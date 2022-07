"Sciacallo, la tua propaganda è penosa". Meloni contro Formigli sul nigeriano ucciso in strada (Di sabato 30 luglio 2022) "Sciacallo, la tua propaganda è penosa". Meloni furiosa contro Formigli. L'ambulante nigeriano ucciso in strada a Civitanova Marche fa esplodere la polemica social tra Giorgia Meloni e il conduttore di "Piazza Pulita". Subito dopo la notizia dell'omicidio in strada, infatti, la leader di Fratelli d'Italia ha pubblicato un tweet in cui condannava l'aggressione e l'omicidio dell'ambulante. "Non ci sono giustificazioni per tale brutalità - aveva scritto la Meloni - Mi auguro che l'assassino la paghi cara per questo orrendo omicidio. Una preghiera per la vittima". Formigli, però non ha perso l'occasione di attaccare in modo pretestuoso il centrodestra. E in un tweet ha ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) ", la tua".furiosa. L'ambulanteina Civitanova Marche fa esplodere la polemica social tra Giorgiae il conduttore di "Piazza Pulita". Subito dopo la notizia dell'omicidio in, infatti, la leader di Fratelli d'Italia ha pubblicato un tweet in cui condannava l'aggressione e l'omicidio dell'ambulante. "Non ci sono giustificazioni per tale brutalità - aveva scritto la- Mi auguro che l'assassino la paghi cara per questo orrendo omicidio. Una preghiera per la vittima"., però non ha perso l'occasione di attaccare in modo pretestuoso il centrodestra. E in un tweet ha ...

