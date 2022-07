Sabiri come Quagliarella: gol pazzesco da centrocampo in Besiktas-Sampdoria | VIDEO (Di sabato 30 luglio 2022) La Sampdoria è reduce da una stagione difficile che si è conclusa comunque con la salvezza nel campionato di Serie A, la squadra è concentrata in vista dalla prima giornata del massimo torneo italiano. La dirigenza è in contatto per chiudere altre trattative in entrata e uscita con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’allenatore il giusto mix tra giovani e calciatori di esperienza. La Sampdoria è scesa in campo per la partita amichevole contro il Besiktas in una sfida di lusso per il club blucerchiato. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1. Il club italiano si è portato in vantaggio con un gol pazzesco di Sabiri, da centrocampo ‘alla Quagliarella’. Il centrocampista è dotato di una qualità sopra la media ed è in grado di fare la differenza. Il pareggio è ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 luglio 2022) Laè reduce da una stagione difficile che si è conclusa comunque con la salvezza nel campionato di Serie A, la squadra è concentrata in vista dalla prima giornata del massimo torneo italiano. La dirigenza è in contatto per chiudere altre trattative in entrata e uscita con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’allenatore il giusto mix tra giovani e calciatori di esperienza. Laè scesa in campo per la partita amichevole contro ilin una sfida di lusso per il club blucerchiato. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1. Il club italiano si è portato in vantaggio con un goldi, da‘alla’. Il centrocampista è dotato di una qualità sopra la media ed è in grado di fare la differenza. Il pareggio è ...

infoitsport : Sabiri come Maradona, Beckham e Mascara: gol da centrocampo contro il Besiktas - zazoomblog : Un gol a testa tra Sampdoria e Besiktas: Sabiri come Maradona gol pazzesco da centrocampo - #testa #Sampdoria… - YBah96 : RT @TuttoMercatoWeb: Sabiri come Maradona, Beckham e Mascara: gol da centrocampo contro il Besiktas - marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Sabiri come Maradona, Beckham e Mascara: gol da centrocampo contro il Besiktas - TuttoMercatoWeb : Sabiri come Maradona, Beckham e Mascara: gol da centrocampo contro il Besiktas -