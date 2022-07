Partiti ed energia. Più ambiente o più rigassificatori Ma il vero nodo resta il nucleare

(Di sabato 30 luglio 2022) Crisi del gas, a Hannover docce fredde e monumenti al buio A parole sono tutti per difesa ad oltranza dell'. Ed è altrettanto difficile trovare posizioni discordanti sulla necessità di ...

Ma è proprio sui temi dell'che il trio composto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia vuole concentrare la sua attenzione. Non ha mai nascosto, ad esempio, la necessità di utilizzare a ...... agitandosi insieme a qualche loro referente politico della destra, del PD, di altried ... I sindacati si spingono ad ipotizzare una 'perdita milionaria dei ricavi daelettrica venduta ... L’inchiesta: i partiti e l’energia Più ambiente o più rigassificatori Ma il vero nodo resta il nucleare Dagli alberi di Berlusconi alla transazione ecologica di dem e grillini, l’ecologia è entrata nei programmi. Il ritorno all’atomo è argomento tabù a livello trasversale, tranne che per Calenda e +Euro ...La senatrice Masini pronta a correre con Azione: "No a sovranisti e populisti, siamo riformisti alternativi alla logica destra-sinistra" ...