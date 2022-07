Inter: Skriniar titolare contro il Lione (Di sabato 30 luglio 2022) Stasera l'Inter gioca in amichevole con il Lione a Cesena. Per l'occasione Simone Inzaghi è pronto a rilanciare nella formazione... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Stasera l'gioca in amichevole con ila Cesena. Per l'occasione Simone Inzaghi è pronto a rilanciare nella formazione...

Inter : Finisce l’allenamento congiunto tra Inter e Pro Sesto Risultato finale 6?? - 1?? ?? 62’ Correa ?? 64’ Bellanova ?? 71’ Skriniar - Inter : 6?? gol per i ragazzi di Simone Inzaghi! ?? 15’ @hakanc10 ?? 22’ Lautaro ?? 42’ Lautaro ?? 62’ Correa ?? 64’ Bellanova ?? 71’ Skriniar - cmdotcom : #Inter: non solo #Skriniar e #DeVrij, mezza squadra in scadenza 2023 [@TramacEma] - ferrantelli94 : RT @AmalaTV_: Musso ( - SpaceSerieA : ?? Beppe, non cedere #Skriniar ??. #SpaceSerieA?? ?????? -