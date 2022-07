Inter-Lione, programma e telecronisti Dazn amichevole precampionato 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Lione, amichevole del precampionato 2022 dei nerazzurri. Alle ore 20.30 di sabato 30 luglio sfida di grandissimo prestigio per i nerazzurri, che se la vedranno con una big del calcio francese che costituisce un’avversaria davvero probante a due settimane dal via del campionato. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Manuzzi di Cesena? Inter-Lione sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Marco Parolo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Ile isudideldei nerazzurri. Alle ore 20.30 di sabato 30 luglio sfida di grandissimo prestigio per i nerazzurri, che se la vedranno con una big del calcio francese che costituisce un’avversaria davvero probante a due settimane dal via del campionato. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Manuzzi di Cesena?sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Marco Parolo. SportFace.

Inter : Disponibili online i biglietti per Inter-Lione. Vi aspettiamo ???? - vivoperlinter : Inter Lione, stasera in campo. Una scelta a sorpresa nell’undici - infoitsport : Sanchez salta anche Inter-Lione, accordo vicino per la rescissione: i dettagli – CdS - internewsit : Inzaghi recupera gli ultimi due e sfida il Lione con la rosa al completo: volontà chiara - CdS - - infoitsport : Inter-Lione LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita -