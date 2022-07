“Iniziate il conto alla rovescia”, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno scintille: cresce l’attesa (Di sabato 30 luglio 2022) Fin qui si è parlato di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: qual è la verità? Parte il conto alla rovescia Indubbiamente la coppia più amata di quest’ultima edizione del Grande Fratello VIP: i due gieffini sono pronti per grandi novità. L’indiscrezione da sogno fa impazzire i fan che sono in trepidante attesa. Alessandro L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Fin qui si è parlato di crisi tra: qual è la verità? Parte ilIndubbiamente la coppia più amata di quest’ultima edizione del Grande Fratello VIP: i due gieffini sono pronti per grandi novità. L’indiscrezione da sogno fa impazzire i fan che sono in trepidante attesa.L'articolo proviene da Inews24.it.

Minnie00004 : RT @basciagonixever: “Iniziate a fare il conto alla rovescia perché a Formentera si fanno incontri speciali..di più non possiamo svelare” #… - KeterinJ : RT @basciagonixever: “Iniziate a fare il conto alla rovescia perché a Formentera si fanno incontri speciali..di più non possiamo svelare” #… - sophiepensami : RT @basciagonixever: “Iniziate a fare il conto alla rovescia perché a Formentera si fanno incontri speciali..di più non possiamo svelare” #… - youareporacci : RT @basciagonixever: “Iniziate a fare il conto alla rovescia perché a Formentera si fanno incontri speciali..di più non possiamo svelare” #… - TizianiLucia : RT @basciagonixever: “Iniziate a fare il conto alla rovescia perché a Formentera si fanno incontri speciali..di più non possiamo svelare” #… -