Federico si accascia a terra mentre è in gita. La corsa all'ospedale, poi la notizia (Di sabato 30 luglio 2022) Morto per aneurisma cerebrale. Federico Denti, 21 anni, studente universitario di Chimica, si trova ancora in Ospedale, a San Luca di Vallo in Lucania, ma è stata dichiarata la morte cerebrale. I medici hanno ripetuto più volte gli esami ma l'esito non ha lasciato speranze. Mercoledì sera, attorno alle 23, all'interno del villaggio Marvilla, dove si trovava insieme al gruppo di amici accompagnati da don Stefano Savoia, che con lui avevano condiviso l'esperienza di animatori al Grest di Ombriano, in provincia di Crema, il giovane si è sentito male e si è accasciato a terra. Morto per aneurisma cerebrale. Federico Denti aveva 21 anni Subito è stato soccorso da un'infermiera e anche da una dottoressa, un'anestesista, che si trovava sul posto. Il ventunenne è stato stabilizzarlo, fino all'arrivo dell'ambulanza ...

