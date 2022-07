(Di sabato 30 luglio 2022) Dopo la pioggia che aveva portato all'annullamento delle Q1 in notturna di SBK e SS600 , un timido sole e una temperatura inferiore ai 30° C hanno accolto lo svolgimento delle Q2 che compongono il ...

motosprint : #CIV Misano: in SBK, pole position per un indemoniato Delbianco ?? - forix : CIV SB, Misano/3, 2nd qualifying: Alessandro Delbianco (Aprilia), 1'35.135, 159.915 km/h - CorriereRomagna : Moto, Civ: la pioggia 'cancella' le qualifiche notturne a Misano - - DesmoDENGIU : CIV – Barni Racing: Pioggia su Misano, saltano le Q1 notturne. Pirro è secondo nelle libere - Dengiu : CIV – Barni Racing: Pioggia su Misano, saltano le Q1 notturne. Pirro è secondo nelle libere -

un timido sole e una temperatura inferiore ai 30° C hanno accolto lo svolgimento delle Q2 che compongono il programma. DB52 davanti a tutti in SBK Nella SBK l'assoluto protagonista è stato un ...La pioggia spegne il primo turno di prove ufficiali al buio, cancellate dalla direzione gara, e il riminese Alessandro Delbianco resta davanti in Superbike, grazie al 1'35"729 fatto segnare nelle ...