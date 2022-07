Canoa slalom oggi, Mondiali 2022: orari 30 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 30 luglio 2022) I Mondiali senior 2022 di Canoa slalom ed extreme slalom proseguiranno ad Augusta, in Germania, oggi, sabato 30 luglio: spazio alle semifinali ed alle finali del kayak, femminile e maschile, nella sessione mattutina, ed alle qualificazioni dell’extreme slalom, femminile e maschile, in quella pomeridiana. Italia in gara nella semifinale della prova femminile con Marta Bertoncelli alle 09.51 e Stefanie Horn alle 10.01, ed in quella maschile con Zeno Ivaldi alle 11.10 e Giovanni De Gennaro alle 11.22. Diretta tv su RaiSport+HD e streaming su RaiPlay dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 12.00 alle 13.30, streaming dell’intera giornata sul canale Youtube Planet Canoe. CALENDARIO 30 luglio ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Iseniordied extremeproseguiranno ad Augusta, in Germania,, sabato 30: spazio alle semifinali ed alle finali del kayak, femminile e maschile, nella sessione mattutina, ed alle qualificazioni dell’extreme, femminile e maschile, in quella pomeridiana. Italia innella semifinale della prova femminile con Marta Bertoncelli alle 09.51 e Stefanie Horn alle 10.01, ed in quella maschile con Zeno Ivaldi alle 11.10 e Giovanni De Gennaro alle 11.22. Diretta tv su RaiSport+HD esu RaiPlay dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 12.00 alle 13.30,dell’intera giornata sul canale Youtube Planet Canoe. CALENDARIO 30...

