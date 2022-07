Bimbo di 12 anni muore in un parco acquatico a Battipaglia: indagini (Di sabato 30 luglio 2022) Un ragazzino di 12 anni di Pompei è morto, questa mattina intorno alle 11, in un parco acquatico con gli scivoli a Battipaglia, nel Salernitano. Le cause del decesso non sono ancora chiare e si attende... Leggi su feedpress.me (Di sabato 30 luglio 2022) Un ragazzino di 12di Pompei è morto, questa mattina intorno alle 11, in uncon gli scivoli a, nel Salernitano. Le cause del decesso non sono ancora chiare e si attende...

