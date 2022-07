Big E: “New Day heel? Non ci prenderebbe sul serio nessuno” (Di sabato 30 luglio 2022) Big E è impegnato in questi giorni , come tanti wrestler della WWE, in alcune sessioni di interviste per poter pubblicizzare il ppv Summerslam, che andrà in onda questa sera. Durante la messa in onda del podcast “Cheap Heat” ha parlato del futuro del New Day e del possibile turn heel della stable. Le parole di Big E “Non vogliamo tornare a fare sempre le stesse cose. Xavier Woods dice sempre questa cosa, e io ne sono concorde. Potremmo uscire fuori con un look differente, fare cose differenti, ci sono tante cose che si possono fare. Abbiamo un sacco di idee infatti. Ma non potremmo essere heel. Non saremmo credibili. Non ci prenderebbero sul serio come heel diabolici. Adoriamo essere divertenti e goffi, e il pubblico ci adora così”. Leggi su zonawrestling (Di sabato 30 luglio 2022) Big E è impegnato in questi giorni , come tanti wrestler della WWE, in alcune sessioni di interviste per poter pubblicizzare il ppv Summerslam, che andrà in onda questa sera. Durante la messa in onda del podcast “Cheap Heat” ha parlato del futuro del New Day e del possibile turndella stable. Le parole di Big E “Non vogliamo tornare a fare sempre le stesse cose. Xavier Woods dice sempre questa cosa, e io ne sono concorde. Potremmo uscire fuori con un look differente, fare cose differenti, ci sono tante cose che si possono fare. Abbiamo un sacco di idee infatti. Ma non potremmo essere. Non saremmo credibili. Non ciro sulcomediabolici. Adoriamo essere divertenti e goffi, e il pubblico ci adora così”.

