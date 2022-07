Wta Varsavia 2022, Paolini rimonta Golubic e conquista la semifinale (Di venerdì 29 luglio 2022) Jasmine Paolini non ferma la sua corsa e conquista la semifinale nel Wta 250 di Varsavia 2022 dopo aver battuto in rimonta Viktorija Golubic. Dopo un inizio da incubo la tennista di Bagni di Lucca è stata brava a reagire e a ribaltare il match, imponendosi con il punteggio di 1-6 6-2 6-2 in quasi due ore di gioco. Prima vittoria in tre scontri diretti per Jasmine contro la tennista elvetica e seconda semifinale di fila dopo quella raggiunta a Palermo la scorsa settimana. Domani sfiderà la vincente del match tra Iga Swiatek e Caroline Garcia. TABELLONE MONTEPREMI & PRIZE MONEY PRIMO SET – Inizio da incubo per Jasmine, che non riesce a prendere le misure alla tennista elvetica nella prima parte di match. Golubic sale immediatamente ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Jasminenon ferma la sua corsa elanel Wta 250 didopo aver battuto inViktorija. Dopo un inizio da incubo la tennista di Bagni di Lucca è stata brava a reagire e a ribaltare il match, imponendosi con il punteggio di 1-6 6-2 6-2 in quasi due ore di gioco. Prima vittoria in tre scontri diretti per Jasmine contro la tennista elvetica e secondadi fila dopo quella raggiunta a Palermo la scorsa settimana. Domani sfiderà la vincente del match tra Iga Swiatek e Caroline Garcia. TABELLONE MONTEPREMI & PRIZE MONEY PRIMO SET – Inizio da incubo per Jasmine, che non riesce a prendere le misure alla tennista elvetica nella prima parte di match.sale immediatamente ...

