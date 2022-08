Utile ridotto dell’8,5% nel primo semestre per Atresmedia (Di venerdì 29 luglio 2022) Atresmedia riduce l’Utile semestrale dell’8,5% Expansion, pag. 8 Atresmedia ha ottenuto un Utile netto di 57,15 milioni di euro nel primo semestre di quest’anno, che rappresenta una riduzione dell’8,5% rispetto a quello ottenuto nello stesso periodo del 2021, quando si era attestato a 62,49 milioni di euro, ha comunicato ieri il gruppo alla Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli (CNMV). Il fatturato netto di Atresmedia si è attestato a 460 milioni di euro, in calo dell’1%, mentre il margine operativo lordo (ebitda) del gruppo ha raggiunto 88,34 milioni di euro, in calo del 3,1%, con un margine sul fatturato netto del 19,2%. Allo stesso modo, il risultato operativo netto (ebit) ha raggiunto 79,67 milioni di euro nel ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 29 luglio 2022)riduce l’semestrale,5% Expansion, pag. 8ha ottenuto unnetto di 57,15 milioni di euro neldi quest’anno, che rappresenta una riduzione,5% rispetto a quello ottenuto nello stesso periodo del 2021, quando si era attestato a 62,49 milioni di euro, ha comunicato ieri il gruppo alla Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli (CNMV). Il fatturato netto disi è attestato a 460 milioni di euro, in calo dell’1%, mentre il margine operativo lordo (ebitda) del gruppo ha raggiunto 88,34 milioni di euro, in calo del 3,1%, con un margine sul fatturato netto del 19,2%. Allo stesso modo, il risultato operativo netto (ebit) ha raggiunto 79,67 milioni di euro nel ...

