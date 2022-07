Se TIM o altri operatori rallentano la connessione | cosa si può fare

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 29 luglio 2022) Anche se i provider di telefonia ci vendono gli abbonamenti flat per Internet senza limiti di tempo e di dati, spesso sono costretti a rallentare ladi alcuni utenti per mantenere il bilanciamento nella trasmissione dei dati sulla loro rete. Questo rallentamento viene applicato quasi automaticamente quando viene rilevato un flusso proveniente dai servizi ad alto consumo di dati (come per esempio video in streaming 4K, scaricamento di file dalle reti P2P e gestione di un server di gioco multiplayer). Se anche noi siamo vittime di questo rallentamento volontario delle performance della nostra rete, nella guida che segue vi mostreremo i migliori trucchi per ripristinare la massima velocità anche quando il provider ci rallenta, così da poter continuare a scaricare o a vedere i film alla massima qualità senza problemi dovuti al throttling. LEGGI ANCHE -> ...