Questa intervista del 2014 a un meteorologo non dimostra che esiste una «truffa climatica» (Di venerdì 29 luglio 2022) Il 29 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato il video di un'intervista trasmessa dall'emittente statunitense Cnn. Un uomo, che si identifica come uno scienziato, afferma che «il cambiamento climatico non sta avvenendo» e che «non c'è alcun significativo riscaldamento globale causato dall'uomo, né in passato né in futuro». Il video è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «truffa climatica: John Coleman, fondatore di Weather Channel, dichiara alla CNN: NON C'E' RISCALDAMENTO GLOBALE!». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il filmato è reale, ma non mostra un'intervista rilasciata a luglio 2022 e, soprattutto, non dimostra che il riscaldamento globale non ...

