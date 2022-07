'Ombre russe' su crisi governo Draghi. Berlusconi: FI decide premier (Di venerdì 29 luglio 2022) - Il caso dei presunti colloqui tra il leader della Lega e l'ambasciata russa per favorire la caduta del governo Draghi tiene ancora banco nel confronto tra i partiti. Berlusconi sicuro su premier ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 29 luglio 2022) - Il caso dei presunti colloqui tra il leader della Lega e l'ambasciata russa per favorire la caduta deltiene ancora banco nel confronto tra i partiti.sicuro su...

LaStampa : Salvini: “Ombre russe sulla crisi? Noi alleati dei Paesi occidentali, ma non significa non volere anche buoni rappo… - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Salvini chiarisca su Russia, allarme massimo'. 'Ombre russe su crisi di governo molto preoccupanti' #ANSA… - pfmajorino : Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi… - Alberto97454268 : RT @alanfriedmanit: Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Putin s’interessarono alla possibile caduta del governo Draghi https://… - Adm3456rrr : @agorarai Ombre Russe È talmente una stronzata che ..non ci ha creduto neanche il nostro presidente Biden. -