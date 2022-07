Mobilità sostenibile, prosegue sull’Isola di Carloforte impegno Citroèn (Di venerdì 29 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Citroèn conferma il suo impegno nel processo di transizione energetica e contribuisce a promuovere la Mobilità elettrica dell’isola di Carloforte, in Sardegna, con il progetto “Citroèn Drive Carloforte Electric”. Con questa iniziativa, Citroèn consegna una flotta di tre veicoli elettrici al Comune di Carloforte, inclusa una WallBox per la ricarica, ed offre vantaggi esclusivi riservati a tutti i suoi abitanti per l’acquisto di veicoli Citroèn elettrificati. La flotta è composta da una Citroèn Ami – 100% èlectric, una Citroèn My Ami Cargo ed un Citroèn è Berlingo Elettrico. Tutti i veicoli sono personalizzati con le grafiche ed i colori del Comune dell’isola e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) –conferma il suonel processo di transizione energetica e contribuisce a promuovere laelettrica dell’isola di, in Sardegna, con il progetto “DriveElectric”. Con questa iniziativa,consegna una flotta di tre veicoli elettrici al Comune di, inclusa una WallBox per la ricarica, ed offre vantaggi esclusivi riservati a tutti i suoi abitanti per l’acquisto di veicolielettrificati. La flotta è composta da unaAmi – 100% èlectric, unaMy Ami Cargo ed unè Berlingo Elettrico. Tutti i veicoli sono personalizzati con le grafiche ed i colori del Comune dell’isola e ...

PaoloAcciai : D.L. 68/2022 - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture e della mobilità sostenibil… - CD_ambiente : Dossier: D.L. 68/2022 - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture e della mobilità… - AnderTave : Sarebbe bello avere i treni a 9€ come in #Germania @RegLombardia @Trenord_Press , ma almeno il supplemento bici riu… - radiortm : GAL Terra Barocca lavora al piano della mobilità sostenibile - - ragusaoggi : GAL Terra Barocca: si lavora al piano intercomunale della mobilità sostenibile -

GAL Terra Barocca lavora al piano della mobilità sostenibile Più piste ciclabili lungo la fascia costiera e nei collegamenti verso i centri urbani, servizio express bus per collegare più città vicine tra loro, maggiore utilizzo della ferrovia, anche in vista ... ELEC3City e il noleggio a medio lungo termine ELEC3City va nella direzione di uno sviluppo sostenibile della città di Milano e della sua mobilità . ELEC3City, con l'inaugurazione della stazione di ricarica Powerstop Portanuova, costituisce il ... La Repubblica Più piste ciclabili lungo la fascia costiera e nei collegamenti verso i centri urbani, servizio express bus per collegare più città vicine tra loro, maggiore utilizzo della ferrovia, anche in vista ...ELEC3City va nella direzione di uno sviluppodella città di Milano e della sua. ELEC3City, con l'inaugurazione della stazione di ricarica Powerstop Portanuova, costituisce il ... Bonus trasporti: da settembre ulteriori agevolazioni nel segno della mobilità sostenibile