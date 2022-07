telodogratis : Milano, bande di trapper tra sequestri e violenze: 9 arresti - oslaz : Milano, guerra tra bande giovanili rivali: arrestate 9 persone - direpuntoit : A Milano i Carabinieri fermano una faida tra due bande trapper: la violenza andava avanti da mesi. - zazoomblog : Ultime Notizie – Milano sequestri e violenze tra bande di trapper: 9 arresti - #Ultime #Notizie #Milano #sequestri - alberto51059 : Stranieri violenti.. Faida tra bande di trapper: 9 arresti a Milano. Violenze e agguati tra Simba La Rue e Baby Tou… -

Le indagini, svolte dalla compagnia carabinieriDuomo e coordinate dalla procura dihanno inteso far luce sui contrasti emersi da ormai diversi mesi tra duegiovanili, ...I contrasti da mesi ormai ahanno portato a diversi episodi di aggressioni, spesso spettacolarizzate e pubblicizzate sui social.che, secondo le indagini, agirebbero come delle 'gang' e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Contrasti che da mesi ormai a Milano hanno portato a diversi episodi di aggressioni, spesso spettacolarizzate e pubblicizzate sui social. Bande che, secondo le indagini, agirebbero come delle ‘gang’ e ...