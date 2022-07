LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Sainz chiude in vetta la FP1 poi Verstappen e Leclerc. Alle 17.00 la FP2 (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Come si sapeva è già scattata la sfida tra Ferrari e Max Verstappen. Sainz si prende la FP1 ma il campione del mondo e Leclerc sono in scia 15.02 CLASSIFICA TEMPI FP1 1 Carlos Sainz Ferrari1:18.750 7 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.130 53 Charles Leclerc Ferrari+0.289 7 4 Lando NORRIS McLaren+0.549 6 5 George RUSSELL Mercedes+0.856 3 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.872 8 7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.960 4 8 Daniel RICCIARDO McLaren+1.091 4 9 Esteban OCON Alpine+1.598 3 10 Fernando ALONSO Alpine+1.627 4 11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.633 4 12 Lance STROLL Aston Martin+1.677 4 13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.706 4 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.945 3 15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.060 6 16 Alexander ALBON ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Come si sapeva è già scattata la sfida tra Ferrari e Maxsi prende la FP1 ma il campione del mondo esono in scia 15.02 CLASSIFICA TEMPI FP1 1 CarlosFerrari1:18.750 7 2 MaxRed Bull Racing+0.130 53 CharlesFerrari+0.289 7 4 Lando NORRIS McLaren+0.549 6 5 George RUSSELL Mercedes+0.856 3 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.872 8 7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.960 4 8 Daniel RICCIARDO McLaren+1.091 4 9 Esteban OCON Alpine+1.598 3 10 Fernando ALONSO Alpine+1.627 4 11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.633 4 12 Lance STROLL Aston Martin+1.677 4 13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.706 4 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.945 3 15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.060 6 16 Alexander ALBON ...

SkySportF1 : ?? LECLERC MIGLIOR TEMPO (?? -20’) LIVE ? - MARCO196913 : RT @Salvuss: #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto: - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? LECLERC MIGLIOR TEMPO (?? -20’) LIVE ? -