Le parole di Eros Ramazzotti contro chi ha successo in un attimo: “Gente spuntata dal nulla” (Di venerdì 29 luglio 2022) Eros Ramazzotti non rilascia molte interviste ma questa volta al Corriere della Sera confida il suo punto di vista su più di un argomento e va ben oltre ciò che altri non osano dire. Eros Ramazzotti punta il dito contro il successo facile, non apprezza di certo chi oggi è nessuno, domani una star e poco dopo si ritrova peggio di prima. “Vedo Gente spuntata dal nulla” lo pensiamo in molti ma il cantante romano lo dice e aggiunge anche il perché è tutto così sbagliato. Non è un errore solo contro chi studia e fatica per realizzare un sogno e poi viene messo in ombra da celebrità inesistenti ma c’è dietro molto di più. Se non avevate mai pensato a un concetto più profondo, ad una analisi più attenta sull’argomento, è il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 luglio 2022)non rilascia molte interviste ma questa volta al Corriere della Sera confida il suo punto di vista su più di un argomento e va ben oltre ciò che altri non osano dire.punta il ditoilfacile, non apprezza di certo chi oggi è nessuno, domani una star e poco dopo si ritrova peggio di prima. “Vedodal” lo pensiamo in molti ma il cantante romano lo dice e aggiunge anche il perché è tutto così sbagliato. Non è un errore solochi studia e fatica per realizzare un sogno e poi viene messo in ombra da celebrità inesistenti ma c’è dietro molto di più. Se non avevate mai pensato a un concetto più profondo, ad una analisi più attenta sull’argomento, è il ...

an12frnc : @RamazzottiEros Evvivaaaa aspettando nuove emozioni in parole e in sound, grazie eros x avermi aiutato durante la m… - EdizioniEO : RT @uncertonicola: Le parole per scriverlo. Cosa? Il sesso. La narrativa torna a esplorare la «dignità politico-filosofica» dell’eros, con… - Pablo00152555 : RT @uncertonicola: Le parole per scriverlo. Cosa? Il sesso. La narrativa torna a esplorare la «dignità politico-filosofica» dell’eros, con… - cosentino60 : RT @uncertonicola: Le parole per scriverlo. Cosa? Il sesso. La narrativa torna a esplorare la «dignità politico-filosofica» dell’eros, con… - SEditoriali : RT @uncertonicola: Le parole per scriverlo. Cosa? Il sesso. La narrativa torna a esplorare la «dignità politico-filosofica» dell’eros, con… -