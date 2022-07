Elezioni, ora la scelta dei candidati è un rebus per il centrodestra (Di venerdì 29 luglio 2022) Divisi i seggi si tratta di capire chi far correre e dove, proteste dei centristi. Berlusconi insiste: indicherò il premier, chi ha lasciato sparirà come Alfano Leggi su corriere (Di venerdì 29 luglio 2022) Divisi i seggi si tratta di capire chi far correre e dove, proteste dei centristi. Berlusconi insiste: indicherò il premier, chi ha lasciato sparirà come Alfano

RaphaelRaduzzi : Il mese scorso si son fatti la legge per esentare i partiti di governo dalla raccolta firme. Ora fissano le elezion… - AngeloCiocca : Ora si torni al voto! Basta alla FOLLIA del #M5S, BASTA alla FOLLIA di #lamorgese !! SERVE una classe dirigente FOR… - fattoquotidiano : Elezioni, Baldino (M5s): “Abbiamo agenda sociale e progressista, chi vuole seguirci lo decida ora” - Gaetano23216069 : @elio_vito Be detto da uno sinistra non mi preoccuperei più di tanto. Perché tutta questa paura di perdere le elezi… - riviaofger : RT @mvetto: Quindi non solo Salvino avrebbe avuto strette relazione con la russia per far cadere draghi ma ora si apprende che i russi cont… -