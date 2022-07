Elezioni: Fico, 'garanzia pluralismo sarà fondamentale, ruolo Agcom centrale' (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Il ruolo dell'Agcom sarà importante "per le prossime settimane: la garanzia del pluralismo, a tutela di tutti i cittadini, sarà fondamentale e serve che ci sia un impegno degli operatori dell'informazione, come degli stessi rappresentanti politici". Lo dichiara il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo indirizzo di saluto in occasione della relazione annuale dell'Agcom. "L'Agcom, istituita 25 anni fa, costituisce uno dei capisaldi del sistema di pesi e contrappesi costituzionali delle democrazie liberali, in particolare nel quadro dell'Ue", ha detto Fico, rimarcando il lavoro dell'Autorità "per l'attuazione di valori e principi costituzionali, per l'effettiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Ildell'importante "per le prossime settimane: ladel, a tutela di tutti i cittadini,e serve che ci sia un impegno degli operatori dell'informazione, come degli stessi rappresentanti politici". Lo dichiara il presidente della Camera, Roberto, nel suo indirizzo di saluto in occasione della relazione annuale dell'. "L', istituita 25 anni fa, costituisce uno dei capisaldi del sistema di pesi e contrappesi costituzionali delle democrazie liberali, in particolare nel quadro dell'Ue", ha detto, rimarcando il lavoro dell'Autorità "per l'attuazione di valori e principi costituzionali, per l'effettiva ...

_damelio_ : M5S, vince la linea Grillo: no alla deroga dei due mandati. Stop per Fico, Taverna, Crimi - TV7Benevento : Elezioni: Fico, 'garanzia pluralismo sarà fondamentale, ruolo Agcom centrale' - - MIMoMA22 : RT @cleghio: Lettera del Copasir a Casellati e Fico x pericolo ingerenze straniere su elezioni di settembre. ( fonte Il Foglio) - crlggg : M5S, vince la linea Grillo: no alla deroga dei due mandati. Stop per Fico, Taverna, Crimi - marfeluca : In un colpo solo, l'#Italia perde tre dei più grandi statisti di tutti i tempi. In particolare, Paola #Taverna. Ch… -