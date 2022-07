Blinken a Lavrov, Mosca accetti proposta su detenuti (Di venerdì 29 luglio 2022) "Ho fatto pressioni su Lavrov affinché accetti la nostra proposta" sui cittadini americani detenuti in Russia. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dopo il suo colloquio con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) "Ho fatto pressioni suaffinchéla nostra" sui cittadini americaniin Russia. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony, dopo il suo colloquio con ...

