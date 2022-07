Bagno in mare vietato per batteri a Rimini, Riccione e altre 26 località romagnole (Di venerdì 29 luglio 2022) Da Goro a Cattolica, passando per Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione e Misano Adriatico. Sul litorale romagnolo è stato imposto, mercoledì 27 luglio, il divieto temporaneo di balneazione in 30 km di costa, a causa del superamento dei parametri per la presenza di escherichia coli. Il batterio può causare disturbi come crampi addominali, nausea e vomito. Vi raccomandiamo... Vaiolo delle scimmie, per l'Oms è emergenza globale Ad annunciare la nuova classificazione di rischio è stato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus , in seguito alla seconda r... L’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpae), ha registrato – in base ai campionamenti programmati di martedì 26 – il superamento dei limiti ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 29 luglio 2022) Da Goro a Cattolica, passando per Bellaria-Igea Marina,e Misano Adriatico. Sul litorale romagnolo è stato imposto, mercoledì 27 luglio, il divieto temporaneo di balneazione in 30 km di costa, a causa del superamento dei parametri per la presenza di escherichia coli. Ilo può causare disturbi come crampi addominali, nausea e vomito. Vi raccomandiamo... Vaiolo delle scimmie, per l'Oms è emergenza globale Ad annunciare la nuova classificazione di rischio è stato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus , in seguito alla seconda r... L’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpae), ha registrato – in base ai campionamenti programmati di martedì 26 – il superamento dei limiti ...

