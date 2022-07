Scappo a casa: tutto sulla commedia con Aldo Baglio (Di giovedì 28 luglio 2022) Scappo a casa mette in scena il viaggio che Michele deve affrontare per tornare in Italia ma si rivela anche un'occasione di crescita personale per Michele, il protagonista. Cosa viene raccontato? Da chi è composto il cast? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)mette in scena il viaggio che Michele deve affrontare per tornare in Italia ma si rivela anche un'occasione di crescita personale per Michele, il protagonista. Cosa viene raccontato? Da chi è composto il cast? su Donne Magazine.

MontiFrancy82 : Giovedì 28 luglio, in prima serata e in prima tv su Canale 5, appuntamento con “Scappo a casa”, la commedia diretta… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 28 luglio, in prima serata e in prima tv su Canale 5, appuntamento con “Scappo a casa”, la commedia diretta… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 28 luglio, in prima serata e in prima tv su Canale 5, appuntamento con “Scappo a casa”, la commedia diretta… - UmbriaVivo : Stasera il film commedia “Scappo a casa” con Aldo Baglio - JaffoTorino : Scappo di casa alle sei di mattina perché quel posto mi ansia in maniera incredibile. Poi devo rimanere un ora parc… -