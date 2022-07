Papa Francesco: anche oggi c'è colonizzazione, ma dissimulata (Di giovedì 28 luglio 2022) "Se un tempo la mentalità colonialista trascurò la vita concreta della gente, imponendo modelli culturali prestabiliti, anche oggi non mancano colonizzazioni ideologiche che contrastano la realtà dell ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) "Se un tempo la mentalità colonialista trascurò la vita concreta della gente, imponendo modelli culturali prestabiliti,non mancano colonizzazioni ideologiche che contrastano la realtà dell ...

