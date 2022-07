Palermo, Baldini: “Dimesso perché sento di non essere parte del progetto. Mi sono tolto un peso” (Di giovedì 28 luglio 2022) “sento di non esser parte del progetto della proprietà. Non ci sono i presupposti per migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Lo scorso anno abbiamo vinto i playoff perché eravamo il gruppo più forte, ma ora il gruppo non c’è più. Io volevo portare la squadra in Serie A. Nel mio cuore regna la tristezza perché io voglio stare sempre in questa città. Mi sono tolto un peso, perché volevo portare il Palermo in Serie A e mi sarei sentito un fallito in caso di mancata promozione”. Lo ha detto l’ex allenatore del Palermo, Silvio Baldini, in una conferenza stampa in cui ha spiegato i motivi alla base delle sue dimissioni. Presente anche l’altro dimissionario, il ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) “di non esserdeldella proprietà. Non cii presupposti per migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Lo scorso anno abbiamo vinto i playofferavamo il gruppo più forte, ma ora il gruppo non c’è più. Io volevo portare la squadra in Serie A. Nel mio cuore regna la tristezzaio voglio stare sempre in questa città. Miunvolevo portare ilin Serie A e mi sarei sentito un fallito in caso di mancata promozione”. Lo ha detto l’ex allenatore del, Silvio, in una conferenza stampa in cui ha spiegato i motivi alla base delle sue dimissioni. Presente anche l’altro dimissionario, il ...

