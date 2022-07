Napoli, Sky: “Se parte Petagna, all-in per Simeone o Raspadori” (Di giovedì 28 luglio 2022) Napoli Petagna- Il Napoli continua il suo ritiro a Castel di Sangro, oggi lavoro di scarico dopo le forze nell’amichevole terminata per 2-2 di ieri. Spalletti è stato convinto dai nuovi acquisti, ora Giuntoli è attivo su altri fronti. I nomi più caldi per il mercato partenopeo sono quelli legati all’attaccante che numericamente, sarà vice-Osimhen. Sono tanti nomi, pero, prima deve partire Andrea Petagna il quale, non ha ancora un accordo con il Monza. I Brianzoli lo vogliono, ma, vorrebbero trovare una formula che favorisca anche loro e non solo il Napoli. In caso di partenza dell’ex Spal, gli azzurri hanno già due nomi in mente. Il primo, pista meno costosa, è Giovanni Simeone in uscita dal Verona col cui il Napoli ha già un accordo, ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro a Castel di Sangro, oggi lavoro di scarico dopo le forze nell’amichevole terminata per 2-2 di ieri. Spalletti è stato convinto dai nuovi acquisti, ora Giuntoli è attivo su altri fronti. I nomi più caldi per il mercatonopeo sono quelli legati all’attaccante che numericamente, sarà vice-Osimhen. Sono tanti nomi, pero, prima deve partire Andreail quale, non ha ancora un accordo con il Monza. I Brianzoli lo vogliono, ma, vorrebbero trovare una formula che favorisca anche loro e non solo il. In caso dinza dell’ex Spal, gli azzurri hanno già due nomi in mente. Il primo, pista meno costosa, è Giovanniin uscita dal Verona col cui ilha già un accordo, ...

sscnapoli : ?? #NapoliAdana domani alle ore 20:30. Seguila in diretta pay per view sulla pagina Facebook del club e su @SkySport… - serie_a24 : #Napoli, Sky: “Se parte Petagna, all-in per Simeone o Raspadori” - infoitsport : Napoli, Sky: “Se parte Petagna, all-in per Simeone o Raspadori” - bruttapas : @fran_rkid @SpudFNVPN ne conoscevo alcuni che screenshottavano qualsiasi cuollo di cazzo uno scrivesse minimamente… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Il Napoli può offrire più di 30 milioni per Raspadori: il Sassuolo fa muro -