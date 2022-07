Juve, Bremer: «Giocare con questa maglia è una sensazione bellissima» (Di giovedì 28 luglio 2022) Gleison Bremer, difensore della Juve, ha parlato dal canale Twitche dei bianconeri delle prime uscite con la nuova maglia Gleison Bremer, difensore della Juve, ha parlato dal canale Twitche dei bianconeri delle prime uscite con la nuova maglia. Le sue parole: PRIME PARTITE CON LA Juve – «È stata una sensazione bellissima. Sono arrivato adesso, mi sto trovando bene, ma ho ancora bisogno di ambientarmi e di conoscere meglio i miei compagni di squadra». CONTINUA SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Gleison, difensore della, ha parlato dal canale Twitche dei bianconeri delle prime uscite con la nuovaGleison, difensore della, ha parlato dal canale Twitche dei bianconeri delle prime uscite con la nuova. Le sue parole: PRIME PARTITE CON LA– «È stata una. Sono arrivato adesso, mi sto trovando bene, ma ho ancora bisogno di ambientarmi e di conoscere meglio i miei compagni di squadra». CONTINUA SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : #BarçaJuve in pillole ?? ?? #Kean non perdona ???? #Bremer tiene a bada Lewa ?? #Rovella con i tempi giusti ????? Di Ma… - romeoagresti : La #Juve ha battuto la concorrenza dell’#Inter: #Bremer se lo aggiudicano i bianconeri // Juve have beaten the comp… - romeoagresti : #Juventus: #Bremer è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Bremer has arrived at J Medical to undergo… - CalcioNews24 : ??#Bremer e le prime sensazioni con la maglia della #Juve ?? - CorbucciDaniele : @interfcmilano Si ok tutto giustissimo ma se si inseriva un'altra pretendente tipo la Juve con Bremer col ciufolo c… -