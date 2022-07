Incidente in parapendio per Vic di Radio Deejay: 'La vela si è chiusa a 5 metri da terra, sono tanto rotto' (Di giovedì 28 luglio 2022) Gli affezionati della Radio se ne saranno accorti: questa settimana su Radio Deejay all'appuntamento di mezzogiorno con Vic e Marisa manca una una parte del duo. Il motivo lo ha spiegato lo stesso ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Gli affezionati dellase ne saranno accorti: questa settimana suall'appuntamento di mezzogiorno con Vic e Marisa manca una una parte del duo. Il motivo lo ha spiegato lo stesso ...

leggoit : Incidente in parapendio per Vic di Radio Deejay: «La vela si è chiusa a 5 metri da terra, sono tanto rotto» - alfio214 : io pratico parapendio da anni sono cose che possono accadere rip - Informa_Press : Lo speaker di #radiodeejay è ancora ricoverato???? - zazoomblog : Incidente col parapendio Vittorio Lelli in ospedale: paura per Vic di Radio Deejay. Come sta adesso - #Incidente… - tejorita1 : Vittorio Lelli (Vic Radio Deejay), in ospedale dopo incidente con il parapendio/ Come sta? “Sono rotto…” -