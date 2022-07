GF Vip, chi è stato il concorrente più pagato di tutte le edizioni (Di giovedì 28 luglio 2022) Nelle sei edizioni del Grande Fratello Vip andate in onda sino a oggi, la gieffina più pagata in assoluto pare sia stata la scrittrice e giornalista Barbara Alberti, per la quale si parla di cifre folli mai confermate. A seguire, Katia Ricciarelli, la soprano ex moglie di Pippo Baudo che ha tenuto banco nell’ultima edizione del GF Vip 6, rimanendo nella Casa di Cinecittà fino quasi alla finalissima. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione? GF Vip, quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione? Il Grande Fratello Vip ha esordito per la prima volta su Canale 5 esattamente sei anni fa: chi erano i concorrenti GF Vip 7, dove si trova la Casa e come visitarla ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 luglio 2022) Nelle seidel Grande Fratello Vip andate in onda sino a oggi, la gieffina più pagata in assoluto pare sia stata la scrittrice e giornalista Barbara Alberti, per la quale si parla di cifre folli mai confermate. A seguire, Katia Ricciarelli, la soprano ex moglie di Pippo Baudo che ha tenuto banco nell’ultima edizione del GF Vip 6, rimanendo nella Casa di Cinecittà fino quasi alla finalissima. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione? GF Vip, quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione? Il Grande Fratello Vip ha esordito per la prima volta su Canale 5 esattamente sei anni fa: chi erano i concorrenti GF Vip 7, dove si trova la Casa e come visitarla ...

MarcG_69 : RT @Qua_Agatha: Non so chi mi fa più ribrezzo: #Zelensky e consorte che usano una guerra per fare i vip o #Vogue che usa la #guerraUcrania… - SummerRhapsody : Un fatto rimane certo fino a prova contraria nessuno al Governo, I VIP, i cosidetti esperti medici si e' vaccinato!… - infoitcultura : La proposta di Alfonso Signorini: ecco chi avrebbe voluto al GF Vip 7 - tuttopuntotv : La proposta di Alfonso Signorini: ecco chi avrebbe voluto al GF Vip 7 #gfvip #gfvip7 - facciolananna1 : Non mi è mai piaciuta molto la Mosetti. Chi si ricorda quando la De Lellis è entrata in casa al Gf Vip 1? #ascoltitv @AleStonata -