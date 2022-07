F1, Max Verstappen: “La Ferrari sarà molto forte in Ungheria, avremo difficoltà nel giro secco” (Di giovedì 28 luglio 2022) Giornata di vigilia per la Formula 1: a partire da domani venerdì 29 luglio fino a domenica 31 si svolgerà il Gran Premio d’Ungheria, esattamente una settimana dopo il Gran Premio di Francia che ha visto trionfare (complice il ritiro di Charles Leclerc) il Campione del Mondo in carica Max Verstappen. Quest’ultimo è intervenuto poco fa nella consueta conferenza stampa dei piloti di presentazione del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, sbilanciandosi inoltre sulle aspettative anche in ottica titolo dal momento che è in programma una pausa, tutta da sfruttare. Di seguito, le parole di Max Verstappen durante la conferenza stampa di F1: “Penso che per noi sarà più dura in questo weekend, soprattutto nel giro secco potremmo avere delle difficoltà. Non mi aspetto ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Giornata di vigilia per la Formula 1: a partire da domani venerdì 29 luglio fino a domenica 31 si svolgerà il Gran Premio d’, esattamente una settimana dopo il Gran Premio di Francia che ha visto trionfare (complice il ritiro di Charles Leclerc) il Campione del Mondo in carica Max. Quest’ultimo è intervenuto poco fa nella consueta conferenza stampa dei piloti di presentazione del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, sbilanciandosi inoltre sulle aspettative anche in ottica titolo dal momento che è in programma una pausa, tutta da sfruttare. Di seguito, le parole di Maxdurante la conferenza stampa di F1: “Penso che per noipiù dura in questo weekend, soprattutto nelpotremmo avere delle. Non mi aspetto ...

